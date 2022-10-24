«Камень». Ян поздравил Махачева с победой
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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян поздравил Ислама Махачева с победой на турнире UFC 280. Напомним, в главном событии мероприятия Ислам оказался сильнее бразильца Чарльза Оливейры и завоевал титул лёгкого веса.
Сам Пётр Ян также выступал на турнире. Его соперником был британец Шон О'Мэлли, который победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.
Ранее были названы гонорары бойцов, выступавших на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
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