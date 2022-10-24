Мокаев высказался о Махачеве после его слов об Оливейре

Известный боец ММА Мухаммад Мокаев (8-0), выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющий Великобританию, прокомментировал слова россиянина Ислама Махачева в адрес бразильца Чарльза Оливейры. Махачев и Оливейра встречались друг с другом на UFC 280. Победу удушающим приёмом добыл Ислам. После боя Махачев показал общее фото с Оливейрой, сопроводив его следующий текстом: «Ничего, кроме уважения. Большое спасибо всем фанатам из Бразилии».



«Чемпион внутри клетки и за её пределами!» — написал Мокаев в комментариях к посту Ислама, добавив смайл в виде золотой медали и упомянув Махачева.



Напомним, Мокаев также проводил бой на UFC 280. Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мокаев.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC: