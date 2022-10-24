Мокаев высказался о Махачеве после его слов об Оливейре

Известный боец ММА Мухаммад Мокаев (8-0), выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющий Великобританию, прокомментировал слова россиянина Ислама Махачева в адрес бразильца Чарльза Оливейры. Махачев и Оливейра встречались друг с другом на UFC 280. Победу удушающим приёмом добыл Ислам. После боя Махачев показал общее фото с Оливейрой, сопроводив его следующий текстом: «Ничего, кроме уважения. Большое спасибо всем фанатам из Бразилии».
«Чемпион внутри клетки и за её пределами!» — написал Мокаев в комментариях к посту Ислама, добавив смайл в виде золотой медали и упомянув Махачева.
Напомним, Мокаев также проводил бой на UFC 280. Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мокаев.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
- 24 октября 2022
-
11:17
-
11:04
-
10:49
-
10:40
-
10:33
-
10:25
-
09:39
-
09:32
-
04:52
-
03:08
-
00:27
- 23 октября 2022
-
23:28
-
23:05
-
21:59
-
21:58
-
21:29
-
20:55
-
20:25
-
20:02
-
19:43
-
19:08
-
18:55
-
18:32
-
18:06
-
17:33
-
17:20
-
16:57
-
16:56
-
16:18
-
16:10
-
15:22
-
15:20
-
14:29
-
14:17
-
13:34