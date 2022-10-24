Менеджер Усика: Фьюри — следующий соперник Александра

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика, заявил, что следующим поединком украинца будет бой за неоспоримый титул с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
«Он всегда просит много денег, хочет драться с топовым боксёром, но он дерётся с Чисорой в третий раз. Он большая звезда. Он чемпион WBC в тяжёлом весе, и если ему не повезёт, то 3 декабря он станет следующим соперником Александра Усика», — приводит слова Красюка BoxingScene.
Ранее стало известно, что Фьюри вернётся на ринг 3 декабря в Великобритании, где встретится с Дереком Чисорой (33-12, 23 KO). Изначально команда Цыганского короля вела переговоры с двукратным чемпионом Энтони Джошуа, однако поединок не состоялся из-за затянувшегося подписания контракта.
- 24 октября 2022
-
11:17
-
11:04
-
10:49
-
10:40
-
10:33
-
10:25
-
09:39
-
09:32
-
04:52
-
03:08
-
00:27
- 23 октября 2022
-
23:28
-
23:05
-
21:59
-
21:58
-
21:29
-
20:55
-
20:25
-
20:02
-
19:43
-
19:08
-
18:55
-
18:32
-
18:06
-
17:33
-
17:20
-
16:57
-
16:56
-
16:18
-
16:10
-
15:22
-
15:20
-
14:29
-
14:17
-
13:34