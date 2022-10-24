Менеджер Усика: Фьюри — следующий соперник Александра

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика, заявил, что следующим поединком украинца будет бой за неоспоримый титул с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

«Он всегда просит много денег, хочет драться с топовым боксёром, но он дерётся с Чисорой в третий раз. Он большая звезда. Он чемпион WBC в тяжёлом весе, и если ему не повезёт, то 3 декабря он станет следующим соперником Александра Усика», — приводит слова Красюка BoxingScene.

Ранее стало известно, что Фьюри вернётся на ринг 3 декабря в Великобритании, где встретится с Дереком Чисорой (33-12, 23 KO). Изначально команда Цыганского короля вела переговоры с двукратным чемпионом Энтони Джошуа, однако поединок не состоялся из-за затянувшегося подписания контракта.