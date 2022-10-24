Макгрегор: драться легче, чем сниматься в кино

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором рассказал, что заниматься боями легче, чем сниматься в фильмах.

Напомним, сейчас ирландец принимает участие в съёмках ремейка «Дом у дороги».

«Драться легче, чем сниматься в кино», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. С тех пор 34-летний ирландский боец переключился на занятия в тренажёрном зале.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: