Пётр Ян опубликовал фото с Ти Джеем Диллашоу

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян после турнира UFC 280 опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал совместную фотографию с американцем Ти Джеем Диллашоу.

Напомним, на турнире Ян встречался с Шоном О’Мэлли. Британец победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.

Диллашоу провёл титульный поединок с американцем Алджамейном Стерлингом. Бой закончился во втором раунде — судьи остановили поединок, присудив победу Стерлингу техническим нокаутом. Диллашоу в ходе поединка получил травму руки.