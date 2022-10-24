Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, когда собирается возобновить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, дав понять, что после завершения съёмок фильма «Дом у дороги» («Придорожная закусочная») собирается вернуться в октагон. Съёмки киноленты продолжаются в настоящий момент.



«Я чувствую себя безумно уверенно. Очень спокоен. Отстранён от эмоций. Осознаю, что должен сделать, и буду предпринимать всё, чтобы это случилось. Съёмки фильма закончатся, и я вернусь. К тому времени, когда выйдет эта кинолента, я проведу несколько боёв», — написал Макгрегор.



«Придорожная закусочная» станет ремейком фильма «Дом у дороги» 1989 года, главную роль в котором играл знаменитый актёр Патрик Суэйзи, скончавшийся в 2009 году.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: