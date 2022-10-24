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«Я вновь взберусь на вершину дивизиона». Оливейра извинился перед болельщиками

«Я вновь взберусь на вершину дивизиона». Оливейра извинился перед болельщиками
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33-летний бразильский боец UFC Чарльз Оливейра опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором извинился перед болельщиками за поражение в чемпионском поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Я записываю это видео, чтобы поделиться мыслями и принести свои извинения. Уверен, что вся моя подготовка была правильной. Но во время боя я не смог найти себя. У Ислама был лучше тайминг. И в целом он показал более качественное выступление, проявил себя как чемпион.

Спасибо всем, кто отправляет мне сообщения – как позитивные, так и негативные. Я вернусь домой, полностью посвящу себя тренировкам и вновь взберусь на вершину дивизиона», — сказал Оливейра.

«Где этот коротышка?» Махачев слишком возгордился — и выбрал неправильного соперника! «Где этот коротышка?» Махачев слишком возгордился — и выбрал неправильного соперника!

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:

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