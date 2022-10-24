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«Покажу ему, на что способны «коротышки». Волкановски высказался о бое с Махачевым

«Покажу ему, на что способны «коротышки». Волкановски высказался о бое с Махачевым
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Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски дал комментарий по поводу россиянина Ислама Махачева, который в минувшие выходные завоевал титул в лёгком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру.

«Я не буду пытаться стать сильно больше. Лучше всего я дерусь в том весе, в котором нахожусь сейчас. И физической силы мне хватает. Люди будут говорить про мои габариты, но поверьте, каждый, кто со мной тренировался, знает, что силы у меня не мало. В феврале фанаты сами в этом убедятся.

Все мои соперники считали меня низким, но затем я начинал их бить и их лица менялись на глазах. Он пытался задеть меня, говоря про мой рост? Я всё знаю про свой рост. Я также знаю, что я чемпион. И у меня всё отлично, и я буду дальше продлевать свою победную серию. И покажу ему, на что способны «коротышки», — приводит слова Волкановски Sportskeeda.

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