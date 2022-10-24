«Покажу ему, на что способны «коротышки». Волкановски высказался о бое с Махачевым

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски дал комментарий по поводу россиянина Ислама Махачева, который в минувшие выходные завоевал титул в лёгком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру.
«Я не буду пытаться стать сильно больше. Лучше всего я дерусь в том весе, в котором нахожусь сейчас. И физической силы мне хватает. Люди будут говорить про мои габариты, но поверьте, каждый, кто со мной тренировался, знает, что силы у меня не мало. В феврале фанаты сами в этом убедятся.
Все мои соперники считали меня низким, но затем я начинал их бить и их лица менялись на глазах. Он пытался задеть меня, говоря про мой рост? Я всё знаю про свой рост. Я также знаю, что я чемпион. И у меня всё отлично, и я буду дальше продлевать свою победную серию. И покажу ему, на что способны «коротышки», — приводит слова Волкановски Sportskeeda.
- 24 октября 2022
-
15:31
-
15:30
-
15:20
-
14:46
-
14:12
-
13:39
-
13:26
-
12:37
-
12:36
-
12:23
-
12:19
-
11:46
-
11:39
-
11:17
-
11:04
-
10:49
-
10:40
-
10:33
-
10:25
-
09:39
-
09:32
-
04:52
-
03:08
-
00:27
- 23 октября 2022
-
23:28
-
23:05
-
21:59
-
21:58
-
21:29
-
20:55
-
20:25
-
20:02
-
19:43
-
19:08
-
18:55