Шаблий — о бое Яна и О'Мэлли: это решение даже на уши не натянешь

Российский легковес Bellator Александр Шаблий высказался по поводу поединка между россиянином Петром Яном и британцем Шоном О'Мэлли.

«По поводу боя Петра скажу так – это не просто спорное решение, его даже на уши не натянешь. Для меня в этом бою победил Ян. Да, это была непростая победа, да, О'Мэлли доставил ему неудобства. Но он любому сопернику создаст проблемы. Единственный, кто будет удобен для Шона – это Стерлинг. Если Алджамейн переведёт О'Мэлли, то он там же его и похоронит.



Я думаю, что Шон показывает хорошие продажи, его трансляции активно покупаются. Там, где он выступает, всегда ажиотаж. Но никак не могу назвать это политическим решением, потому что UFC доказали, что они вне политики. Они оставили всех наших ребят выступать и в главных боях, и в титульных. Думаю, что он просто интересен организации.



В любом случае теперь Пете нужно кардинально что-то доказывать в своих боях. Выходить и финишировать своих соперников, потому что проиграть два боя подряд раздельным решением – это уже о чём-то говорит», — приводит слова бойца Metaratings.