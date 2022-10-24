Шаблий считает, что борьба решит исход поединка Махачев — Волкановски

Российский легковес Bellator Александр Шаблий дал комментарий по поводу возможного поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Я был полностью уверен в победе Ислама, потому что как атлет он на голову выше, чем Оливейра. Чарльз – хороший боец, но Махачев чуть лучше классом: более обучен в стойке, хорошая школа борьбы на земле. Всё это он и доказал в бою. Первый раунд был напряжённый, потому что Оливейра, как и ожидалось, сразу пошёл вперёд, дал натиск, но Ислам всё это встретил, остановил его в хороших завязках. Чарльз привык, что, когда его цепляют, все начинают сразу же его добивать, и он в этот момент восстанавливается. А Ислам не стал его добивать, сразу же опустился к Чарльзу в партер и задушил его. Великолепная работа в исполнении Ислама и его команды, поздравляю.

Не знаю, насколько Волкановски будет опасен для Ислама, надо более детально его рассмотреть. В стойке Алекс будет получше, но не стоит забывать о габаритах, он небольшой парень. Я работал с Волкановски в Tiger Muay Thai, ещё до его чемпионства. Тогда он показался мне очень крепким парнем в стойке, с хорошим ударом, но я ему ничем не уступал. Борьбы у него тогда не было вообще. Он слабо боролся, абсолютно не знал и не понимал работу с корпуса. Сейчас он, конечно, вырос – первый номер P4P. Я думаю, что бой будет очень интересным, но всё же склоняюсь к победе Ислама, потому что борьба может решить исход этого поединка», — приводит слова бойца Metaratings.