Экс-чемпион UFC Рокхолд обратился к Махачеву после его победы в бою с Оливейрой
Поделиться
Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на победу россиянина Ислама Махачева в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.
«Мой брат, пришло твоё время», — написал Рокхолд, добавив к сообщению общую с Исламом фотографию.
Напомним, бой Махачева и Оливейры состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Турнир проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Ислама и Чарльза стал главным событием спортивного шоу. Бойцы вели спор за чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам одержал победу, применив удушающий приём во втором раунде.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
Комментарии
- 24 октября 2022
-
17:35
-
17:24
-
17:07
-
16:51
-
15:31
-
15:30
-
15:20
-
14:46
-
14:12
-
13:39
-
13:26
-
12:37
-
12:36
-
12:23
-
12:19
-
11:46
-
11:39
-
11:17
-
11:04
-
10:49
-
10:40
-
10:33
-
10:25
-
09:39
-
09:32
-
04:52
-
03:08
-
00:27
- 23 октября 2022
-
23:28
-
23:05
-
21:59
-
21:58
-
21:29
-
20:55
-
20:25
Партнерский контент