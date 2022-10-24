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Экс-чемпион UFC Рокхолд обратился к Махачеву после его победы в бою с Оливейрой

Экс-чемпион UFC Рокхолд обратился к Махачеву после его победы в бою с Оливейрой
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на победу россиянина Ислама Махачева в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.

«Мой брат, пришло твоё время», — написал Рокхолд, добавив к сообщению общую с Исламом фотографию.

Напомним, бой Махачева и Оливейры состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Турнир проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Ислама и Чарльза стал главным событием спортивного шоу. Бойцы вели спор за чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам одержал победу, применив удушающий приём во втором раунде.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:

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