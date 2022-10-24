«Это Супербоул, гранд-финал». Тим Цзю — о бое против Чарло

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Джермеллом Чарло, который состоится 28 января в Лас-Вегасе (США).

«Это Супербоул, гранд-финал. Это клатч-шот в финале НБА, это эквивалентно этому.

28 января, как многие знают, это день, когда отец победил Джейка Родригеса за первый титул чемпиона мира в Вегасе. Это было началом его карьеры, и это довольно безумно, как ощущение дежавю, что это происходит во второй раз в точно такую же дату в точно таком же месте с разницей в 28 лет. Это просто безумие. Это было полное доминирование, он полностью уничтожил Джейка Родригеса и закрепил за собой звание лучшего суперлегковеса на планете в то время», — приводит слова Цзю BoxingScene.