«Это Супербоул, гранд-финал». Тим Цзю — о бое против Чарло
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Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Джермеллом Чарло, который состоится 28 января в Лас-Вегасе (США).
«Это Супербоул, гранд-финал. Это клатч-шот в финале НБА, это эквивалентно этому.
28 января, как многие знают, это день, когда отец победил Джейка Родригеса за первый титул чемпиона мира в Вегасе. Это было началом его карьеры, и это довольно безумно, как ощущение дежавю, что это происходит во второй раз в точно такую же дату в точно таком же месте с разницей в 28 лет. Это просто безумие. Это было полное доминирование, он полностью уничтожил Джейка Родригеса и закрепил за собой звание лучшего суперлегковеса на планете в то время», — приводит слова Цзю BoxingScene.
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