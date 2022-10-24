Деонтей Уайлдер обошёл Энтони Джошуа в рейтинге лучших тяжеловесов по версии The Ring

Авторитетное издание The Ring представило обновлённый рейтинг лучших боксёров мира в супертяжёлом весе.

Так, американский экс-чемпион Деонтей Уайлдер расположился на первой строчке рейтинга после досрочной победы над финном Робертом Хелениусом в середине октября, опередив звёздного британца Энтони Джошуа.

Чемпион: Александр Усик (20-0, 13 KO), Украина.

1. Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO), США.

2. Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), Великобритания.

3. Джо Джойс (15-0, 14 KO), Великобритания.

4. Энди Руис-младший (35-2, 22 KO), США.

5. Диллиан Уайт (28-3, 19 KO), США.

6. Луис Ортис (33-3, 28 KO), Куба.

7. Джозеф Паркер (30-3, 21 KO), Новая Зеландия.

8. Филипп Хргович (15-0, 12 KO), Хорватия.

9. Фрэнк Санчес (20-0, 13 KO), Куба.

10. Чжан Чжилей (24-1-1, 19 KO), Китай.