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Деонтей Уайлдер обошёл Энтони Джошуа в рейтинге лучших тяжеловесов по версии The Ring

Деонтей Уайлдер обошёл Энтони Джошуа в рейтинге лучших тяжеловесов по версии The Ring
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Авторитетное издание The Ring представило обновлённый рейтинг лучших боксёров мира в супертяжёлом весе.

Так, американский экс-чемпион Деонтей Уайлдер расположился на первой строчке рейтинга после досрочной победы над финном Робертом Хелениусом в середине октября, опередив звёздного британца Энтони Джошуа.

Чемпион: Александр Усик (20-0, 13 KO), Украина.
1. Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO), США.
2. Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), Великобритания.
3. Джо Джойс (15-0, 14 KO), Великобритания.
4. Энди Руис-младший (35-2, 22 KO), США.
5. Диллиан Уайт (28-3, 19 KO), США.
6. Луис Ортис (33-3, 28 KO), Куба.
7. Джозеф Паркер (30-3, 21 KO), Новая Зеландия.
8. Филипп Хргович (15-0, 12 KO), Хорватия.
9. Фрэнк Санчес (20-0, 13 KO), Куба.
10. Чжан Чжилей (24-1-1, 19 KO), Китай.

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