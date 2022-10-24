Деонтей Уайлдер обошёл Энтони Джошуа в рейтинге лучших тяжеловесов по версии The Ring

Авторитетное издание The Ring представило обновлённый рейтинг лучших боксёров мира в супертяжёлом весе.
Так, американский экс-чемпион Деонтей Уайлдер расположился на первой строчке рейтинга после досрочной победы над финном Робертом Хелениусом в середине октября, опередив звёздного британца Энтони Джошуа.
Чемпион: Александр Усик (20-0, 13 KO), Украина.
1. Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO), США.
2. Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), Великобритания.
3. Джо Джойс (15-0, 14 KO), Великобритания.
4. Энди Руис-младший (35-2, 22 KO), США.
5. Диллиан Уайт (28-3, 19 KO), США.
6. Луис Ортис (33-3, 28 KO), Куба.
7. Джозеф Паркер (30-3, 21 KO), Новая Зеландия.
8. Филипп Хргович (15-0, 12 KO), Хорватия.
9. Фрэнк Санчес (20-0, 13 KO), Куба.
10. Чжан Чжилей (24-1-1, 19 KO), Китай.
- 24 октября 2022
-
18:57
-
18:12
-
17:52
-
17:35
-
17:24
-
17:07
-
16:51
-
15:31
-
15:30
-
15:20
-
14:46
-
14:12
-
13:39
-
13:26
-
12:37
-
12:36
-
12:23
-
12:19
-
11:46
-
11:39
-
11:17
-
11:04
-
10:49
-
10:40
-
10:33
-
10:25
-
09:39
-
09:32
-
04:52
-
03:08
-
00:27
- 23 октября 2022
-
23:28
-
23:05
-
21:59
-
21:58