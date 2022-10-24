Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«После того, как разберусь с Фьюри, пообщаемся». Александр Усик обратился к Уайлдеру

«После того, как разберусь с Фьюри, пообщаемся». Александр Усик обратился к Уайлдеру
Комментарии

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) обратился к американскому экс-чемпиону Деонтею Уайлдеру (43-2-1, 42 KO).

Журналист сообщил Усику, прибывшему на вручение титула от издания The Ring, что сегодня (дата интервью – 23 октября) Уайлдер отмечает день рождения (37 лет) и попросил передать ему послание.

«Я разберусь с Тайсоном Фьюри, а после будем общаться с Деонтеем», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, Уайлдер в середине октября вернулся на ринг после поражения от британца Тайсона Фьюри, нокаутировав в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса. Усик в августе одержал повторную победу над звёздным британцем Энтони Джошуа.

Новость по теме
Александр Усик оскорбил Тайсона Фьюри на испанском языке
Страшный сон украинца. Уайлдер придёт за Усиком — и заберёт у него всё Страшный сон украинца. Уайлдер придёт за Усиком — и заберёт у него всё
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022