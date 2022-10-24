«После того, как разберусь с Фьюри, пообщаемся». Александр Усик обратился к Уайлдеру
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Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) обратился к американскому экс-чемпиону Деонтею Уайлдеру (43-2-1, 42 KO).
Журналист сообщил Усику, прибывшему на вручение титула от издания The Ring, что сегодня (дата интервью – 23 октября) Уайлдер отмечает день рождения (37 лет) и попросил передать ему послание.
«Я разберусь с Тайсоном Фьюри, а после будем общаться с Деонтеем», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу EsNews.
Напомним, Уайлдер в середине октября вернулся на ринг после поражения от британца Тайсона Фьюри, нокаутировав в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса. Усик в августе одержал повторную победу над звёздным британцем Энтони Джошуа.
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