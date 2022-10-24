Тим Цзю высказался о возможном переходе в новый дивизион
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Австралийский претендент на титулы в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю (21-0, 15 KO) высказался о возможном переходе в средний дивизион (до 72,6 кг).
«Это моя цель. Но прямо сейчас всё, о чём я думаю – это абсолютное чемпионство в первом среднем весе. Хотя, в конечном итоге, подъём в весе состоится.
Четыре пояса, лучше не бывает. Это большой шаг на пути, который я хочу пройти. Но это не конец путешествия», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Ранее стало известно, что поединок Цзю с абсолютным чемпионом мира американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO) запланирован на 28 января в США. Для Цзю, готовящегося в ноябре отпраздновать 28-летие, это будет первый титульный бой в карьере. Для 32-летнего Чарло – девятый.
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