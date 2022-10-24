Царукян объяснил, почему не хотел соглашаться на бой с Исмагуловым

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC, россиянин Арман Царукян сказал, почему не хотел соглашаться на поединок с казахстанцем Дамиром Исмагуловым, который состоится 17 декабря на турнире UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе (США).

«Да, мы тренировались несколько раз. У нас не было спаррингов, мы просто боролись, и на этом всё.

Нет, я не хотел этого боя, потому что желал подраться с кем-то из топ-5 или топ-10. Но никто не захотел со мной встречаться, и поэтому я принял этот поединок. Я не хочу простаивать и ждать, когда UFC дадут мне хорошего соперника. Дамир хорош. Сейчас он одиннадцатый в рейтинге, кажется. Так что это тоже хороший бой для меня», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу The AllStar.