Царукян и Исмагулов могут провести часть подготовки к их бою в одном зале

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC россиянин Арман Царукян сообщил, что может провести часть подготовки в одном зале со своим соперником казахстанцем Дамиром Исмагуловым, поединок с которым состоится 17 декабря на турнире UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе (США).

«Проведу ли я всю подготовку в Пхукете? Пока не знаю. Я хочу отправиться в зал American Top Team, и я слышал, что Дамир прилетит в Таиланд на следующей неделе. Возможно, что я отправлюсь в США за месяц до боя. Посмотрим… Я ещё не получил свой загранпаспорт с визой. Но мы и вправду можем тренироваться вместе в одном зале», – сказал боец в интервью YouTube-каналу The AllStar.

Ранее в интервью Царукян объяснил, почему не хотел соглашаться на бой с Исмагуловым.