Экс-чемпион UFC: О’Мэлли сделал свою работу в бою с Яном

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг высказался о поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между Петром Яном и Шоном О’Мэлли, который состоялся в минувшие выходные на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, американец победил раздельным решением.

«Мистер О’Мэлли взял на себя ответственность. И он сделал свою работу. Я считаю, что он хорошо смотрелся, выйдя с 11-го места рейтинга на бой с парнем, занимающим первое. Для этого нужно мужество.

Я впечатлён О’Мэлли, потому что мы увидели, как он справляется с проблемами. Обычно Шон доминировал над людьми из-за своей ударной техники и добивался финишей. Однако мы ещё не видели его в рубке, в битве с равными силами. И это произошло», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.