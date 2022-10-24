Царукян: Исмагулов побил хороших парней, но я особенный. И я хочу остановить его

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC россиянин Арман Царукян заявил, что не собирается доводить до судейского решения поединок с казахстанцем Дамиром Исмагуловым, который состоится 17 декабря на турнире UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе (США).
«Я него хорошие навыки в стойке, он быстрый. Он хорошо передвигается, но у него есть и недостатки. Его главное преимущество – скорость. У него хорошие кондиции, однако он не так уж и хорош в вольной борьбе. Как и в грепплинге. Очевидно, он работает над этим, но тем не менее.
Я хочу остановить его, финишировать. Никто не делал этого с ним. Я хочу показать всем, что нахожусь на другом уровне. Да, он побил немало хороших парней, но я знаю, что я особенный», – сказал боец в интервью YouTube-каналу The AllStar.
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