Царукян: Исмагулов побил хороших парней, но я особенный. И я хочу остановить его

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC россиянин Арман Царукян заявил, что не собирается доводить до судейского решения поединок с казахстанцем Дамиром Исмагуловым, который состоится 17 декабря на турнире UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе (США).

«Я него хорошие навыки в стойке, он быстрый. Он хорошо передвигается, но у него есть и недостатки. Его главное преимущество – скорость. У него хорошие кондиции, однако он не так уж и хорош в вольной борьбе. Как и в грепплинге. Очевидно, он работает над этим, но тем не менее.

Я хочу остановить его, финишировать. Никто не делал этого с ним. Я хочу показать всем, что нахожусь на другом уровне. Да, он побил немало хороших парней, но я знаю, что я особенный», – сказал боец в интервью YouTube-каналу The AllStar.