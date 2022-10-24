Дариуш оценил шансы Волкановски в бою с Махачевым
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Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC американец Бенеил Дариуш оценил шансы действующего обладателя титула в полулёгком весе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски в поединке с лидером дивизиона россиянином Исламом Махачевым.
«Не хочу принижать его заслуги, но он может оказаться слишком маленьким для лёгкого веса. Уверен, люди говорили ему то же самое и в полулёгком дивизионе. У нас большое преимущество в весе над ним.
Никто, на самом деле, не пытался бороться с ним в полулёгком весе. Я не видел, чтобы кто-то действительно пытался его повалить. И тот факт, что он встретится с борцами из моего дивизиона… Мне кажется, что это всё изменит, и у него возникнут проблемы из-за этого», – сказал боец в интервью Submission Radio.
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