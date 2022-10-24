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Гилберт Бёрнс проспорил своему менеджеру $ 50 тысяч на бое Оливейра – Махачев

Гилберт Бёрнс проспорил своему менеджеру $ 50 тысяч на бое Оливейра – Махачев
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Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего претендента на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), бразильца Гилберта Бёрнса, опубликовал в социальных сетях скриншот денежного перевода от своего подопечного, проспорившего ему $ 50 тысяч на бое Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

Фото: из личного архива Али Абель-Азиза

Напомним, Бёрнс поставил на досрочную победу Оливейры, с чем Абдель-Азиз не согласился. Поединок, состоявшийся в минувшие выходные на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), завершился во втором раунде после того, как Махачев поймал Оливейру на удушающий приём и стал новым обладателем титула организации в лёгком весе (до 70 кг).

Ранее американский легковес Бенеил Дариуш оценил шансы действующего чемпиона в полулёгком весе (до 65 кг), австралийца Алекса Волкановски в поединке с Махачевым.

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