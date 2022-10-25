Майкл Биспинг оценил вероятность реванша Махачева и Волкановски в полулёгком весе

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг высказался о возможности проведения поединка между действующими обладателями титулов организации россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски в весе последнего.

«Станет ли Махачев чемпионом в двух весах? Я так не думаю. И не потому, что ему не хватит навыков, а потому что именно Волкановски поднимается в весе, чтобы бросить ему вызов. Так что у Волкановски есть шанс стать двойным чемпионом.

Если Ислам побьёт его, они не станут проводить реванш в другом дивизионе. Если бы Исламу пришлось спускаться в полулёгкий вес, я бы не смог представить, что он уложится в лимит. Он большой легковес», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.