«Они хотят исправить ошибку». Экс-чемпион UFC назвал трёх возможных соперников Оливейры
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Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг считает, что бывший обладатель титула организации в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра проведёт реванш с кем-то из последних соперников после досрочного поражения россиянину Исламу Махачеву на турнире UFC 280.
«Что ж, Чарльз хочет вернуться на вершину, не так ли? Что я уважаю и чем восхищаюсь. К несчастью, его побили и сделали это так, что никто не скажет о немедленном реванше. Итак, следующий соперник Чарльза Оливейры…
Это может быть Порье, Гэтжи, а может и Чендлер. Один из них, потому что это были эпические, чертовски эпические бои. И я уверен, что эти трое хотели бы ещё одного столкновения, чтобы исправить ошибку», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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