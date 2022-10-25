Махачев расположился на третьем месте в рейтинге P4P, О’Мэлли обошёл Яна

Американский промоушен UFC после турнира UFC 280 представил обновлённые рейтинги спортсменов. Так, британец Шон О'Мэлли сделал скачок в 10 мест и поднялся на первую позицию в легчайшем весе, отодвинув россиянина Петра Яна на вторую строчку. Чемпионом дивизиона по-прежнему является Алджамейн Стерлинг.

Другой россиянин, Ислам Махачев, после победы в титульном бою лёгкого дивизиона вышел на третье место в рейтинге вне зависимости от категории.

Белал Мухаммад вышел на четвёртое место в полусредней весовой категории, а Гилберт Бёрнс опустился на пятое.

В наилегчайшем дивизионе в топ-15 вошёл Мухаммад Мокаев.

Стоит также отметить, что украинский боец Никита Крылов, победивший в поединке с Волканом Оздемиром, поднялся на восьмую строчку в рейтинге полутяжёлого веса.