Махачев расположился на третьем месте в рейтинге P4P, О’Мэлли обошёл Яна

Американский промоушен UFC после турнира UFC 280 представил обновлённые рейтинги спортсменов. Так, британец Шон О'Мэлли сделал скачок в 10 мест и поднялся на первую позицию в легчайшем весе, отодвинув россиянина Петра Яна на вторую строчку. Чемпионом дивизиона по-прежнему является Алджамейн Стерлинг.
Другой россиянин, Ислам Махачев, после победы в титульном бою лёгкого дивизиона вышел на третье место в рейтинге вне зависимости от категории.
Белал Мухаммад вышел на четвёртое место в полусредней весовой категории, а Гилберт Бёрнс опустился на пятое.
В наилегчайшем дивизионе в топ-15 вошёл Мухаммад Мокаев.
Стоит также отметить, что украинский боец Никита Крылов, победивший в поединке с Волканом Оздемиром, поднялся на восьмую строчку в рейтинге полутяжёлого веса.
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