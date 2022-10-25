Конор Макгрегор: готовлюсь запрыгнуть в клетку за миллионы долларов. Лёгкая работа
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором заявил о готовности вновь вернуться в октагон.
«Готовлюсь запрыгнуть в клетку и начать лупить людей за миллионы долларов. Лёгкая работа», — написал Макгрегор.
Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. С тех пор 34-летний ирландский боец переключился на занятия в тренажёрном зале.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:
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