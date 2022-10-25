Сен-Пьер на русском обратился к новому чемпиону UFC Махачеву после его победы на UFC 280
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер отреагировал на победу россиянина Ислама Махачева в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Махачев и Оливейра встречались на турнире UFC 280, который проходил 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Бойцы сражались за титул UFC в лёгком весе. Победу, одержанную при помощи удушающего приёма, добыл Ислам.
«Потрясающее выступление, поздравляю», — написал Сен-Пьер в комментариях к одному из постов Махачева в соцсетях.
Ранее стало известно, что Махачев после победы в поединке с Оливейрой вышел на третье место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
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