Сен-Пьер на русском обратился к новому чемпиону UFC Махачеву после его победы на UFC 280

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер отреагировал на победу россиянина Ислама Махачева в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Махачев и Оливейра встречались на турнире UFC 280, который проходил 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Бойцы сражались за титул UFC в лёгком весе. Победу, одержанную при помощи удушающего приёма, добыл Ислам.



«Потрясающее выступление, поздравляю», — написал Сен-Пьер в комментариях к одному из постов Махачева в соцсетях.

Ранее стало известно, что Махачев после победы в поединке с Оливейрой вышел на третье место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC: