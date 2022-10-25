Стерлинг высказался о Диллашоу после того, как победил его техническим нокаутом

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг после победы в бою с соотечественником Ти Джеем Диллашоу на UFC 280 разместил новый пост в своих соцсетях, высказавшись о сопернике.



«Для меня было большой честью разделить октагон с Ти Джеем Диллашоу. Как я сказал ему в конце нашей встречи, я уважаю всё, чего он достиг в своей карьере. Я уже рвал губу и точно знаю, что такое подвывих плеча – это действительно больно! То, как ты сражался, показывает, что ты воин. Этот вид спорта не прощает. И даже когда ты на высоте, многие будут пытаться занять твоё место», — написал Стерлинг.

Напомним, Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму: