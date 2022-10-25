Биспинг объяснил, почему судьи справедливо отдали победу О'Мэлли в бою с Яном

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг дал комментарий по поводу поединка между британцем Шоном О'Мэлли и россиянином Петром Яном.
«Это был очень близкий бой. Первый раунд остался за Шоном О’Мэлли, потому что Пётр Ян, как всегда, медленно разгонялся. В конце поединка мне казалось, что победа за Яном, но я не считаю, что произошло ограбление.
Схватка была крайне близкой. А главный критерий в оценке боя – урон. Если вы посмотрите на Яна – он принял на себя больше урона», — приводит слова Биспинга Sportskeeda.
Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.
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