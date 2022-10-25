Тренер Усика ответил, ради какого бойца Александр может вернуться в первый тяжёлый вес

Сергей Лапин, один из тренеров украинского боксёра Александра Усика, рассказал о том, что его подопечный может вернуться в первый тяжёлый вес ради поединка с Саулем Альваресом.

«Усик уже восстановился после боя с Энтони Джошуа, он поддерживает себя в форме и сейчас занимается благотворительностью. Он также ждёт, когда болтун Тайсон Фьюри наконец наберётся смелости и выйдет с ним на ринг. Пока же Фьюри сражается с Дереком Чисорой. Это неинтересный бой, кому понравится этот поединок? Тайсон ищет лёгкие бои.

Деонтей Уайлдер — это имя, которое упоминалось. Усик не боится Уайлдера. Из последнего боя Уайлдера я не увидел ничего нового. Этот парень очень прост. Он выходит и бьёт, и у него очень сильный удар. Он компенсирует недостаток техники своей мощью. Александр может, например, вернуться в первый тяжёлый вес, но только если проведёт бой с Саулем Альваресом. Это единственный боец, ради которого Усик мог бы вернуться туда», — приводит слова Лапина BoxingScene.