Коста поддел Стерлинга и Двалишвили после их совместного снимка в воде. Фото

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста разместил новый пост в своих социальных сетях, где подшутил над чемпионом UFC в легчайшем весе представителем США Алджамейном Стерлингом и грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Оба ранее сфотографировались, стоя друг подле друга в воде.
«Отлично», — написал Коста, прикрепив к сообщению изменённую фотографию Стерлинга и Двалишвили, на которой демонстрируется, будто они держатся за руки в воде.
Напомним, в последнем бою Стерлинг встречался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде.
Мераб Двалишвили показал впечатляющую технику ударов ногами:
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