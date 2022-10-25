Магомедкеримов выступит в PFL 25 ноября. Соперником станет бывший противник Хабиба
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедкеримов выступит на турнире PFL в ночь с 25 на 26 ноября в Нью-Йорке. Его соперником станет Глейсон Тибау, который ранее дрался с Хабибом Нурмагомедовым.
Напомним, Магомедкеримов победил в Гран-при PFL в 2018 году и проиграл в прошлогоднем финале Гран-при Рэю Куперу III.
Магомед дебютировал в PFL поединком с американцем Херманом Террадо в июле 2018 года. Тот бой завершился в пользу россиянина сабмишеном в первом раунде. Свой последний поединок в промоушене российский боец провёл против американского спортсмена Дилано Тейлора в июле этого года в рамках турнира PFL 6. В этом противостоянии техническим нокаутом во втором раунде победил Магомед.
Комментарии
- 25 октября 2022
-
11:45
-
11:33
-
10:31
-
10:26
-
10:18
-
10:09
-
10:00
-
09:52
-
09:46
-
00:59
-
00:47
-
00:09
- 24 октября 2022
-
23:43
-
23:10
-
22:56
-
22:00
-
22:00
-
21:46
-
20:49
-
20:13
-
20:00
-
19:37
-
18:57
-
18:12
-
17:52
-
17:35
-
17:24
-
17:07
-
16:51
-
15:31
-
15:30
-
15:20
-
14:46
-
14:12
-
13:39
Партнерский контент