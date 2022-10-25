Магомедкеримов выступит в PFL 25 ноября. Соперником станет бывший противник Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедкеримов выступит на турнире PFL в ночь с 25 на 26 ноября в Нью-Йорке. Его соперником станет Глейсон Тибау, который ранее дрался с Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, Магомедкеримов победил в Гран-при PFL в 2018 году и проиграл в прошлогоднем финале Гран-при Рэю Куперу III.



Магомед дебютировал в PFL поединком с американцем Херманом Террадо в июле 2018 года. Тот бой завершился в пользу россиянина сабмишеном в первом раунде. Свой последний поединок в промоушене российский боец провёл против американского спортсмена Дилано Тейлора в июле этого года в рамках турнира PFL 6. В этом противостоянии техническим нокаутом во втором раунде победил Магомед.