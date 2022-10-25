Олейник отказался от контракта с UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник отказался от нового контракта с UFC и намерен перейти в другую лигу.

«В UFC больше не дерёмся. Мы не получили того контракта, который ожидали», — приводит слова Олейника ТАСС.

Всего на счету 45-летнего бойца 60 побед, 17 поражений и одна ничья. В UFC боец выступал с 2014 года.

Напомним, в последнем бою Олейник встречался со шведом Илиром Латифи и проиграл ему единогласным решением судей. Поединок проходил в ночь на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США) в предварительном карде турнира UFC Вегас 61. Вскоре после этого боя стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Алексей пока не комментировал эту новость.

Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61: