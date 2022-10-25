Олейник отказался от контракта с UFC
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник отказался от нового контракта с UFC и намерен перейти в другую лигу.
«В UFC больше не дерёмся. Мы не получили того контракта, который ожидали», — приводит слова Олейника ТАСС.
Всего на счету 45-летнего бойца 60 побед, 17 поражений и одна ничья. В UFC боец выступал с 2014 года.
Напомним, в последнем бою Олейник встречался со шведом Илиром Латифи и проиграл ему единогласным решением судей. Поединок проходил в ночь на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США) в предварительном карде турнира UFC Вегас 61. Вскоре после этого боя стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Алексей пока не комментировал эту новость.
Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:
Комментарии
- 25 октября 2022
-
13:03
-
12:46
-
12:30
-
11:58
-
11:45
-
11:33
-
10:31
-
10:26
-
10:18
-
10:09
-
10:00
-
09:52
-
09:46
-
00:59
-
00:47
-
00:09
- 24 октября 2022
-
23:43
-
23:10
-
22:56
-
22:00
-
22:00
-
21:46
-
20:49
-
20:13
-
20:00
-
19:37
-
18:57
-
18:12
-
17:52
-
17:35
-
17:24
-
17:07
-
16:51
-
15:31
-
15:30
Партнерский контент