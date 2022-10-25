Мухаммад Мокаев: я буду самым молодым чемпионом UFC

Известный 22-летний боец ММА Мухаммад Мокаев (8-0), выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющий Великобританию, высказал надежду, что станет самым молодым чемпионом UFC.



«Ещё один шаг к моей цели! Я буду самым молодым чемпионом UFC, ИншаАллах! Я был не в лучшей форме и даже не присаживался между раундами», — написал Мокаев в своих социальных сетях.

Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялось 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мухаммад.

Ранее Мокаев высказался об Исламе Махачеве после его слов о бразильце Чарльзе Оливейре.