«Ничто не повлияет на моё наследие». Андерсон Силва — про бой с Джейком Полом

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва высказался по поводу предстоящего боксёрского поединка с YouTube-блогером Джейком Полом.

«Многие говорят, что Джейк не годится для боя со мной. Но для меня бой — это бой, и я упорно тренируюсь, чтобы в нём победить. Я не смотрю на этот поединок как на лёгкий для меня. Каждый бой опасен, как только ты переступаешь через канаты.

Я не собираюсь проигрывать. Ничто не повлияет на моё наследие. Я много лет упорно трудился, чтобы сделать что-то подобное для своих фанатов. Это ещё один бой, ещё один вызов для меня, но это не повлияет на моё наследие и карьеру», — приводит слова Силвы BoxingScene.

В октябре 2020 года Андерсон Силва провёл прощальный поединок в UFC. Его соперником стал Юрайя Холл. Первый раунд остался за Холлом. Во втором Силва прибавил, начало третьей пятиминутки также осталось за Андерсоном, но в конце он оказался в нокдауне. В четвёртом отрезке американец встречным ударом повалил оппонента на канвас и добил.