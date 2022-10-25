Махачев — Хабибу: не мешай мне жить 2 недели

Известный российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где в шутку попросил у своего товарища, бывшего чемпиона промоушена в этом же весе Хабиба Нурмагомедова, предоставить ему больше свободного времени.

«Не мешай мне жить 2 недели. Последние полгода Хабиб не давал никуда выйти», — написал Махачев.

Хабиб занимался подготовкой Махачева к поединку с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние состоялось 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 280. Победу добыл Ислам, применив удушающий приём во втором раунде. После этого боя Махачев стал чемпионом UFC.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC: