Махачев — Хабибу: не мешай мне жить 2 недели
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Известный российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где в шутку попросил у своего товарища, бывшего чемпиона промоушена в этом же весе Хабиба Нурмагомедова, предоставить ему больше свободного времени.
«Не мешай мне жить 2 недели. Последние полгода Хабиб не давал никуда выйти», — написал Махачев.
Хабиб занимался подготовкой Махачева к поединку с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние состоялось 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 280. Победу добыл Ислам, применив удушающий приём во втором раунде. После этого боя Махачев стал чемпионом UFC.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
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