О’Мэлли: решение судей — это не моя вина

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли высказался по поводу боя с россиянином Петром Яном.

«После того как бой закончился, некоторые думали, что я проиграл, некоторые думали, что победил, но в конце концов результат таков, что выиграл я. Я доволен тем, как прошёл бой, — мне удалось нанести несколько очень хороших ударов, выдержать несколько очень хороших ударов, так что это была настоящая война. Это была психологическая битва. Именно этого я и ждал.

Решение судей — это не моя вина. Вы можете пожаловаться судьям или Дане Уайту, но не нужно говорить мне, что я проиграл. Держите своё мнение при себе, потому что это расходится с тем, что написано в моём рекорде. Сейчас я вообще не хочу думать об этом. Я хочу немного отдохнуть и оттянуться», — сказал О’Мэлли на своем YouTube-канале.

Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.