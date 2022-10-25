Стерлинг: Яна ограбили в бою с О’Мэлли
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Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказал мнение, что россиянина Петра Яна «ограбили» в поединке с Шоном О’Мэлли. Бойцы встречались на UFC 280. О’Мэлли добыл победу раздельным решением судей.
«Мне было жаль Яна, я действительно думал, что его ограбили. Как мне кажется, О'Мэлли тоже был немного шокирован и озадачен подобным решением. Полагаю, что раздельное решение и в большей степени победа застали его врасплох.
Теперь он знает, каково это — ведь я был в таком же положении [с Яном]. Но разница в том, что я на самом деле знал, что выиграл бой. В общем, это самый конкурентоспособный дивизион», — приводит слова Стерлинга MMA Fighting.
Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом:
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