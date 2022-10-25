Бивол: реванш с Канело не настолько мне интересен, как раньше

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался по поводу возможного реванша с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Каждый чемпион хочет реванша. Конечно, для меня лучше двигаться вперёд, вверх, но мы можем поговорить о матче-реванше. Но мне это уже не так интересно, как раньше.

Я не знаю, как пройдёт этот поединок. Это будет другой бой. Всё будет по-новому. Посмотрим», — приводит слова Бивола BoxingScene.

Напомним, первый поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере.

Ранее мексиканский боксёр Хильберто Рамирес высказался по поводу предстоящего поединка с Биволом.