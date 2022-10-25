«Бывший, действующий и будущий чемпион». Тухугов показал фото с Махачевым и Хабибом

Российский боец UFC Зубайра Тухугов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав совместное фото с товарищами Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым. Махачев является действующим чемпионом UFC в лёгком весе, Нурмагомедов — бывший чемпион промоушена в этой же весовой категории.



«Бывший, действующий и будущий чемпион», — подписал фотографию Зубайра.

Фото: Из личного архива Зубайры Тухугова

Напомним, ранее сообщалось, что Тухугов принял решение перейти в лёгкий дивизион после провальной весогонки перед турниром UFC 280. Зубайра должен был подраться с бразильцем Лукасом Алмейдой, однако поединок был отменён, так как россиянин не смог уложиться в лимит полулёгкого веса.

Нурмагомедов, Тухугов и Махачев пашут на тренировочном сборе: