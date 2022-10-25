Хабиб Нурмагомедов: братьям большего желаю, чем самому себе

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, где ещё раз порадовался успеху товарища Ислама Махачева. На UFC 280 Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру, став чемпионом UFC в лёгком весе.



«Братьям большего желаю, чем самому себе», — написал Нурмагомедов.

Напомним, турнир по смешанным единоборствам UFC 280 состоялся 22 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Махачева и Оливейры был главным событием спортивного шоу. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде. Ранее стало известно, что Махачев после победы в поединке с Оливейрой вышел на третье место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC: