Махачев назвал человека, сыгравшего огромную роль в завоевании титула

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев выразил благодарность наследному принцу Дубая шейху Хамдану за помощь в подготовке к титульному бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Спортсмен опубликовал соответствующий пост в своих социальных сетях.
«Хочу сказать большое спасибо шейху Хамдану за его бесконечное гостеприимство и заботу обо всех нуждах нашей команды в течение последних двух месяцев. Он сыграл огромную роль в этой победе», — написал Махачев.
Фото: из личного архива Ислама Махачева
Напомним, Ислам Махачев на турнире UFC 280 одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, Ислам заставил сдаться своего соперника после удушающего приёма. Для Махачева это 11-я победа кряду.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
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