Махачев — Волкановски: мой друг-коротышка, не могу дождаться с тобой встречи в октагоне

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев обратился к чемпиону UFC в полулёгком весе австралийцу Александру Волкановски, признавшись, что желает как можно скорее выйти с ним в октагон.

«Мой друг-коротышка, не могу дождаться с тобой новой встречи в октагоне. Только убедись, чтобы твой товарищ по команде Исраэль Адесанья снова не поставил свой дом», — написал Махачев в своих социальных сетях.

Напомним, Ислам Махачев на турнире UFC 280 одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, Ислам заставил сдаться своего соперника после удушающего приёма. После боя Махачев вызвал в октагон Волкановски и заявил о готовности провести с ним бой.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC: