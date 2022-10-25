Волкановски: с нетерпением жду, когда меня объявят аутсайдером

Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски заявил, что не переживает из-за своего возможного статуса аутсайдера в поединке с Исламом Махачевым.



«Безусловно, это вызов для меня. Каждый думает, смогу ли я справиться с таким испытанием? Но я на 100% уверен в том, что смогу. Кроме того, не могу дождаться, пока меня объявят аутсайдером этого боя. Я хочу каждую секунду доказывать, чтобы люди ошибались. Для меня статус аутсайдера не проблема. Мне даже нравится быть в таком положении», — рассказал Волкановски в интервью Submission Radio.



22 октября Ислам Махачев удушающим приёмом во втором раунде победил Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 и стал новым чемпионом в лёгком весе. После этого российский боец вызвал на бой Волкановски.



Бой Махачева с Волкановски может пройти в феврале следующего года в Австралии.