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Волкановски: с нетерпением жду, когда меня объявят аутсайдером

Волкановски: с нетерпением жду, когда меня объявят аутсайдером
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Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски заявил, что не переживает из-за своего возможного статуса аутсайдера в поединке с Исламом Махачевым.

«Безусловно, это вызов для меня. Каждый думает, смогу ли я справиться с таким испытанием? Но я на 100% уверен в том, что смогу. Кроме того, не могу дождаться, пока меня объявят аутсайдером этого боя. Я хочу каждую секунду доказывать, чтобы люди ошибались. Для меня статус аутсайдера не проблема. Мне даже нравится быть в таком положении», — рассказал Волкановски в интервью Submission Radio.

22 октября Ислам Махачев удушающим приёмом во втором раунде победил Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 и стал новым чемпионом в лёгком весе. После этого российский боец вызвал на бой Волкановски.

Бой Махачева с Волкановски может пройти в феврале следующего года в Австралии.

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