Промоутер Джошуа сообщил, что хочет организовать бой с Уайлдером в 2023 году

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассчитывает организовать поединок с Деонтеем Уайлдером в 2023 году.



«Очень хорошо, что Уайлдер сказал о желании подраться с Джошуа. Финкель тоже это сказал, но переговоров никаких не было. Вряд ли этот бой состоится в январе или феврале, когда будет драться Джошуа, но потенциально это крупнейший бой.



Знаю, что бой с Фьюри будет огромный, но и это противостояние двух панчеров, оно будет восприниматься как одно из самых больших в боксе. Мы на 100% хотим бой в 2023 году. Я говорил команде Уайлдера о переговорах, но ответа не было. Я верю их публичным заявлениям. Жду, что обсуждение начнётся в конце года», — приводит слова Хирна Boxing News24.

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