Сехудо: Стерлинг боится драться с таким соперником, как я

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался об американском бойце смешанных единоборств Алджамейне Стерлинге. Ранее Сехудо изъявил желание выйти со Стерлингом в октагон.

«Если Алджамейн действительно согласен подраться со мной, то без проблем, пусть приходит. Но я думаю, что он боится меня. Он опасается драться с таким соперником, как я. Ведь я слишком хорош для него, не вижу в его борьбе угрозы», — приводит слова Сехудо MMA Fighting.

Напомним, Алджамейн Стерлинг одержал победу в поединке с соотечественником Ти Джеем Диллашоу на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Бой закончился во втором раунде — судьи остановили поединок, присудив Стерлингу победу техническим нокаутом.

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