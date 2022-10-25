Усик обратился к Фьюри и вновь оскорбил его на испанском языке

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) обратился к британцу Тайсону Фьюри (32-0-1, 23 KO), который обладает титулом WBC.

«Я обращаюсь к Тайсону Фьюри. Эй, Тайсон, давай сделаем это. Borracho (в переводе с испанского — человек, злоупотребляющий алкоголем. — Прим. «Чемпионата»), давай драться. Пора уже выяснить, кто лучший не только в дивизионе, но и в мире. Фьюри, ты borracho», — приводит слова Усика boxingnews24 со ссылкой на SecondsOut.

Также Усик подтвердил, что Фьюри является для него самым приоритетным соперником по следующему поединку.

«Тайсон Фьюри — наш самый большой приоритет. Меня спросили, с кем я ещё хотел бы драться. И я упомянул Деонтея Уайлдера. Теперь люди пытаются сказать, что мой следующий соперник — Уайлдер. Нет, это неправда. Мой следующий соперник — Фьюри. После того как я его финиширую, можно будет поговорить и с Деонтеем», — добавил Усик.

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