Мокаев рассказал, почему выступил только на 50% своих возможностей на UFC 280

Дагестанский боец смешанных единоборств, представляющий Великобританию, Мухаммад Мокаев рассказал, что незадолго до боя с Малкольмом Гордоном перенёс болезнь.



«Наверно, дней за 10 до боя у меня была жуткая температура. Мы обсуждали с моей командой и менеджером возможный бой в промежуточном весе или даже возможность сняться. Я принимал антибиотики, уровень концентрации упал, но это не первый случай в карьере. Поэтому я выступил только на 50% от своих возможностей, точно не на все 100. По поводу веса я переживал больше, чем из-за самого поединка. Если я снова встречусь с Гордоном, то финиширую в первом раунде», — приводит слова Мокаева MMAJunkie.



На турнире UFC 280, состоявшемся 22 октября в Абу-Даби, Мухаммад Мокаев одержал победу над Малкольмом Гордоном болевым приёмом в третьем раунде.

Новость по теме Мухаммад Мокаев: я буду самым молодым чемпионом UFC