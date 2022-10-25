Энтони Смит ответил на вызов Никиты Крылова на бой в UFC
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Американский боец смешанного стиля Энтони Смит принял вызов на бой от российского бойца UFC Никиты Крылова. Напомним, после своей победы над Волканом Оздемиром на турнире UFC 280 Крылов рассказал, что хочет выйти со Смитом в октагон.
«Я очень уважаю Никиту Крылова. Не раз говорил, что он своего рода тёмная лошадка в дивизионе. Он быстро потушил свет Александра Густафссона. Никто так не избавлялся от этого парня. Я дрался с Густафссоном, и мне потребовалось четыре раунда, чтобы одолеть его.
Я всегда отвечал согласием на вызов любого бойца из нашего дивизиона и продолжу так делать. Я готов выйти с Никитой на бой. Будет ли это в марте? Я только за», — цитирует Смита MMA Fighting.
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