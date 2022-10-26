Хавьер Мендес рассказал о сильных качествах Ислама Махачева и Алекса Волкановски

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, назвал сильные стороны своего подопечного и чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски.



«Почему нам нравится поединок с Волкановски? Потому что он отличный боец. В чём преимущества Ислама? У него больше рост и вес. Думаю, мы лучше подготовлены во многих аспектах. Но у Алекса есть сила, он чемпион и не раз побеждал хороших соперников. Не просто так он № 1 в своём дивизионе. У него есть уверенность в себе. И посмотрите, чего он достиг — он смог завоевать два титула. Не многие могут этим похвастаться.



Когда он вошёл в клетку, я увидел очень здорового парня. Он, вероятно, близок по весу к границе полусреднего дивизиона. Я не увидел бойца полулёгкого веса, который шёл в октагон с мыслью сразиться с Махачевым. Алекс более коренастый, хорошо сложённый парень. По мне, Махачев и Волкановски готовы сойтись в рамках лёгкого веса», — цитирует Мендеса MMA Junkie со ссылкой на Submission Radio.



Напомним, Ислам Махачев на турнире UFC 280 одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. После боя Махачев вызвал в октагон Волкановски и заявил о готовности провести с ним поединок.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC: