Экс-чемпион UFC сообщил, что Пётр Ян может покинуть лигу

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился инсайдом, что российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян может покинуть UFC из-за отсутствия поддержки со стороны руководства.
«Пётр Ян настолько разочарован [судейским] решением, что я слышал, что этот парень может рассмотреть предложения из других лиг. Потому что он не чувствует поддержки со стороны лиги. Это сумасшествие», — сказал Кормье в программе DC & RC на YouTube-канале ESPN MMA.
В своём последнем поединке, который прошёл 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 280, Пётр Ян проиграл американскому бойцу Шону О’Мэлли раздельным решением судей. Россиянин провёл 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.
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